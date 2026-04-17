Inflazione a marzo i prezzi salgono dell’1,6% | scatto mensile dello 0,8%

A marzo i prezzi nella città del Santo sono aumentati, con un incremento dell’1,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nei dati diffusi dal Comune si segnala anche una crescita dello 0,8% rispetto a febbraio, che rappresenta un aumento rispetto al mese precedente. Questa variazione mensile si aggiunge al rialzo annuo, che si attesta al +1,6%.

A marzo l’inflazione nella città del Santo segna un nuovo rialzo. Secondo i dati diffusi dal Comune, l’indice complessivo dei prezzi al consumo registra una variazione annua del +1,6% e una crescita mensile dello 0,8%, in aumento rispetto a febbraio, quando i valori erano rispettivamente +1,4% e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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