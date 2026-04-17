Inflazione a Bergamo rincari per 483 euro l’anno per famiglia

A Bergamo, l’inflazione ha portato a un aumento dei costi di circa 483 euro all’anno per famiglia. La città si trova in una posizione intermedia rispetto alle altre italiane in termini di variazioni del costo della vita. A marzo, i dati ufficiali indicano un’inflazione annua dell’1,6%, secondo le rilevazioni dell’Istat e le elaborazioni dell’Unione Nazionale Consumatori. Questi numeri riflettono come i prezzi siano cresciuti nel complesso durante il periodo considerato.

Bergamo si colloca a metà classifica tra le città italiane per aumento del costo della vita. A marzo, secondo i dati territoriali diffusi da Istat e rielaborati dall’ Unione Nazionale Consumatori, l’inflazione annua si attesta all’1,6%, con un rincaro medio di 483 euro per una famiglia. Un dato che posiziona il capoluogo orobico al ventesimo posto a livello nazionale, in linea con Varese e sotto la media delle città più colpite. A livello italiano, infatti, l’incremento medio è pari a 427 euro, con un’inflazione dell’1,7%. Il quadro complessivo evidenzia forti differenze territoriali, con aumenti più marcati in alcune città del Nord e valori più contenuti in diverse aree del Sud.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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