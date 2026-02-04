A gennaio l’inflazione rallenta a +1% anno su anno Per il carrello della spesa rincari del 2,1%

A gennaio l’inflazione rallenta, ma i rincari sui beni di prima necessità restano elevati. Secondo i dati preliminari dell’Istat, i prezzi al consumo sono cresciuti dell’1% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Si tratta di una lieve diminuzione rispetto all’1,2% di dicembre, ma il carrello della spesa continua a salire del 2,1%. La situazione resta complicata per le famiglie, che devono fare i conti con aumenti importanti sui beni di prima necessità.

A gennaio 2026 l’ inflazione rallenta leggermente ma resta sostenuta sui beni di prima necessità. Secondo le stime preliminari dell’ Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic), al netto dei tabacchi, registra un aumento dell’1% su base annua, in calo rispetto all’1,2% di dicembre. Su base mensile l’indice cresce dello 0,4%. A trainare l’aumento dei prezzi sono soprattutto gli alimentari, sia non lavorati (+2,5%) sia lavorati (+2,2%), insieme ai servizi relativi all’abitazione (+4,4%), ai tabacchi (+3,3%) e ai servizi ricreativi, culturali e per la cura della perso na (+3%). Il cosiddetto “ carrello della spesa ”, che comprende beni alimentari, per la cura della casa e della persona, segna un rincaro del 2,1% su base annua, mentre l’inflazione di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi, si attesta all’1,8%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A novembre 2025, l'inflazione rallenta, con l’indice dei prezzi al consumo che registra una diminuzione dello 0,2% rispetto a ottobre e un aumento dell’1,1% su base annua.

