Pensano solo ai soldi Premio pace per la Fifa? Una vergogna | Fonseca attacca Trump e Infantino

Paulo Fonseca contro Donald Trump e Gianni Infantino. L’ex allenatore di Roma e Milan – nel corso di un’intervista a L’Équipe concessa ieri, 24 febbraio, in occasione dei quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina – ha parlato del conflitto, attaccando il presidente Usa e il presidente della Fifa. “Ho la speranza che le cose cambino – ha detto il tecnico lusitano -. Ma dopo che Trump è tornato al potere e che ha promesso una pace rapida, la situazione è nettamente peggiorata. Tutti i giorni cadono centinaia di droni e decine di missili. Gli Stati Uniti hanno reso più fragile la posizione dell’Ucraina e dell’Unione Europea, e questo ha complicato ulteriormente la vita degli ucraini. Io mi sento sempre più indignato “. La moglie di Paulo Fonseca – attuale allenatore del Lione – è infatti di Donetsk. “La verità è che noi che amiamo il calcio vorremmo che il Mondiale si giocasse altrove – ha proseguito Fonseca -, e non negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

