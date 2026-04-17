Ieri, nel centro di uno dei principali ecosistemi mondiali dedicati a ricerca e innovazione, Angelini Technologies ha aperto una nuova sede negli Stati Uniti. La società, attraverso la controllata Fameccanica, si concentra sul settore della robotica e ha scelto questa posizione per rafforzare la propria presenza nel mercato internazionale. L'inaugurazione si inserisce all’interno di un progetto di espansione, volto a sviluppare soluzioni avanzate nel campo della tecnologia robotica.

Ieri, nel cuore di uno degli ecosistemi più avanzati al mondo per ricerca e innovazione, Angelini Technologies, che opera nel settore attraverso la controllata Fameccanica, ha inaugurato una nuova sede da 1.700 metri quadrati con un laboratorio dedicato alla robotica applicata alla logistica. Un presidio che si inserisce in una strategia volta a rafforzare la presenza negli Stati Uniti non solo come mercato, ma come piattaforma di sviluppo tecnologico e industriale. La scommessa sulla robotica per la logistica. La scelta di Boston non è casuale. Qui si concentrano università, centri di ricerca e capitali che fanno da moltiplicatore all’innovazione.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Industria, nuovo hub per Angelini negli Usa. Focus su robotica

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