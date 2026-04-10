Zara apre a SoHo un pop-up uomo | nuovo concept retail e focus sul menswear negli USA

Zara ha aperto a SoHo, nel quartiere di New York City, un pop-up store dedicato esclusivamente all’uomo. L’installazione rappresenta un nuovo concept retail con un focus particolare sul menswear nel mercato statunitense. La temporary store si concentra sulla proposta di abbigliamento maschile, ampliando l’offerta del marchio nella zona e rafforzando la presenza nel settore. L’apertura è limitata nel tempo e si inserisce nelle strategie di espansione del brand negli Stati Uniti.

Zara rafforza la propria strategia sul menswear negli Stati Uniti con l’apertura di un pop-up store dedicato esclusivamente all’uomo nel quartiere SoHo di New York City. Lo spazio si trova al 73 di Spring Street e resterà aperto fino alla fine di giugno, configurandosi come un progetto temporaneo pensato per testare nuovi formati retail e un approccio più mirato al cliente maschile. Zara Man a SoHo: uno spazio dedicato e più curato rispetto ai flagship. Il negozio si sviluppa su circa 2.000 square feet (circa 185 metri quadrati) e si distingue per un’impostazione diversa rispetto ai punti vendita tradizionali del brand. L’ambiente è stato progettato con una logica più “ boutique ”: quindi meno densità di prodotto, selezione più curata e layout pensato per facilitare l’interazione con il cliente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Zara apre a SoHo un pop-up uomo: nuovo concept retail e focus sul menswear negli USA Apre a Milano il primo ristorante senza tavoli, il nuovo concept per avvicinare clienti e cucinaApre oggi a Milano il nuovo ristorante di Langosteria, pensato per avvicinare clienti e cucina: completamente sprovvisto di tavoli, si mangia su... Webuild apre ufficialmente i battenti negli Usa con nuova commessa per LaneNel cuore dell’attivismo imprenditoriale internazionale, Webuild, azienda italiana leader nel settore dell’ingegneria stradale e infrastrutture, si è...