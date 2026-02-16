Board of Piece Tajani | Siamo stati invitati come osservatori ma non siamo membri – Il video

Il vicepresidente Tajani ha annunciato che il governo italiano è presente alla riunione del Board of Peace come osservatore, perché lo statuto dell’organismo viola l’articolo 11 della Costituzione. La decisione nasce dalla volontà di partecipare comunque, anche se non si può entrare come membro ufficiale. L’Italia ha inviato un rappresentante, anche se il suo ruolo resta limitato.

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2026 "Siamo stati invitati questa riunione come osservatore. Non potremmo prendervi parte come membri, perché lo statuto del Board of Peace è in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione, ma abbiamo ritenuto opportuno esserci. Siamo uno dei Paesi occidentali che ha fatto di più per Gaza. Martedì ci sarà un dibattito in Parlamento e spiegheremo perché andiamo" così il ministro Tajani, nella conferenza stampa congiunta con la minisra canadese Anand alla Farnesina, dopo l'incontro bilaterale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

