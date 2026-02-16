Board of Piece Tajani | Siamo stati invitati come osservatori ma non siamo membri

Il presidente Tajani ha spiegato che l’Italia è stata invitata come osservatrice alla riunione del Board of Peace, ma non può partecipare come membro. Questa decisione deriva dal fatto che lo statuto dell’organizzazione entra in conflitto con l’articolo 11 della Costituzione italiana. Per questo motivo, il governo ha scelto comunque di essere presente all’incontro, anche se in modo non ufficiale.

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2026 "Siamo stati invitati questa riunione come osservatore. Non potremmo prendervi parte come membri, perché lo statuto del Board of Peace è in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione, ma abbiamo ritenuto opportuno esserci. Siamo uno dei Paesi occidentali che ha fatto di più per Gaza. Martedì ci sarà un dibattito in Parlamento e spiegheremo perché andiamo" così il ministro Tajani, nella conferenza stampa congiunta con la minisra canadese Anand alla Farnesina, dopo l'incontro bilaterale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il governo italiano ha annunciato ufficialmente la partecipazione nel Board per Gaza, confermando l’invito ricevuto.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncia che l’Italia parteciperà come osservatore alla prossima riunione del Board of Peace.

