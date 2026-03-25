Una strada statale è stata chiusa a causa di un incidente mortale avvenuto a Capalbio, nel quale due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. L’incidente ha causato la morte di una persona e ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. La carreggiata rimane interdetta al traffico in attesa delle verifiche e delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

CAPALBIO – Tragedia sulla strada statale Aurelia, dove un terribile scontro frontale tra due veicoli all’altezza di Capalbio ha provocato la morte di una persona. L’incidente, avvenuto al chilometro 131 della strada, in provincia di Grosseto, ha causato anche il ferimento di un altro occupante, immediatamente soccorso dai sanitari. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Per gestire l’emergenza e limitare i disagi alla circolazione, sono state istituite delle deviazioni obbligatorie: il traffico in direzione nord viene deviato sulla SP Capalbio, mentre per chi procede verso sud la viabilità è indirizzata sulla Sp Pedemontana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Schianto mortale sull’Aurelia a Capalbio: chiusa la strada statale

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