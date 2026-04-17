Negli ultimi anni si è registrato un incremento degli incidenti stradali, in particolare nelle aree urbane caratterizzate da traffico intenso, distrazioni alla guida e l’utilizzo di nuovi mezzi di mobilità. Questa situazione ha reso più difficile per le vittime ottenere un risarcimento, complicando le procedure e i tempi necessari per ricevere un indennizzo. La crescita dei sinistri ha coinvolto diversi veicoli e ha portato a un aumento dei casi che devono essere valutati dalle autorità competenti.

Tempo di lettura: 4 minuti Negli ultimi anni gli incidenti stradali sono tornati a crescere, soprattutto nei contesti urbani dove traffico, distrazioni e nuovi mezzi di mobilità rendono la circolazione sempre più caotica. Basta farsi un giro in qualsiasi città per rendersi conto di quanto sia aumentato il rischio, tra monopattini, bici elettriche e automobilisti spesso poco attenti. Ma se da un lato gli incidenti aumentano, dall’altro ottenere un risarcimento non è più così semplice come una volta. Questo articolo, scritto in collaborazione con lo studio legale Pasinelli, esperti in risarcimento danni da incidenti stradali, analizza cosa sta cambiando davvero nel rapporto tra cittadini e assicurazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidenti stradali in aumento: perché ottenere un risarcimento oggi è più complesso

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