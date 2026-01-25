Incidenti stradali in aumento | Inutile la campagna del Comune
L’aumento degli incidenti stradali a Jesi, nonostante la campagna di sensibilizzazione
Incidenti in aumento in città nonostante la campagna di sensibilizzazione "Vai Piano!", ’Per Jesi’ va all’attacco alla luce dei dati emersi nella relazione annuale della polizia Locale. "I numeri parlano chiaro – evidenziano dal gruppo di opposizione -: gli incidenti stradali in città sono passati dai 337 del 2024 ai 357 del 2025, confermando un trend in crescita costante da due anni con un preoccupante +19,3% complessivo. Un dato che risulta in netta controtendenza rispetto al calo nazionale del -1,5% registrato nel primo semestre". Secondo ’Per Jesi’, questi numeri sanciscono il fallimento della strategia comunicativa dell’ente: "Rivendichiamo le nostre critiche alla campagna ’Vai Piano’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Incidenti stradali in Campania: morti in aumento del 18,6% secondo l’IstatL'Istat segnala un preoccupante aumento del 18,6% degli incidenti stradali in Campania nel 2024, con un incremento delle vittime e dei feriti.
Leggi anche: Pescara al terzo posto in Italia per l'aumento del numero di veicoli coinvolti (1.279) in incidenti stradali
Argomenti discussi: Incidenti stradali in aumento a Bari, l’allarme della Polizia Locale: In crescita rispetto al 2024; Incidenti stradali in aumento: Inutile la campagna del Comune; Taranto, sinistri stradali in aumento; Incidenti stradali in aumento a Taranto, FdI incalza sul piano sicurezza.
Incidenti stradali in aumento: Inutile la campagna del ComuneIncidenti in aumento in città nonostante la campagna di sensibilizzazione Vai Piano!, ’Per Jesi’ va all’attacco alla luce dei dati emersi nella relazione annuale della polizia Locale. I numeri parl ... ilrestodelcarlino.it
Incidenti stradali in aumento a Bari, l’allarme della Polizia Locale: «In crescita rispetto al 2024»Diminuiscono le sanzioni per violazioni al Codice della strada, ma cresce il numero degli incidenti. È quanto emerge dal report annuale della Polizia Locale di Bari, presentato dal comandante Michele ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Incidenti stradali in aumento a Taranto, FdI incalza sul piano sicurezza facebook
Barletta, più incidenti stradali e meno rispetto per i disabili - News x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.