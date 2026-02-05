Incidente sul lavoro nel Milanese operaio schiacciato da una lastra | è in pericolo di vita
Un uomo di 57 anni è stato travolto da una lastra in un impianto nel Milanese. Ora si trova in condizioni gravi e lotta tra la vita e la morte. La vittima stava lavorando quando è successo il incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Le indagini per chiarire cosa sia andato storto sono già iniziate.
Un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra in un impianto lavorativo nel Milanese. Ricoverato d'urgenza, sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Fanpage.it
