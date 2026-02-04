Salento cade da quattro metri | incidente sul lavoro nel cantiere grave operaio

Questa mattina, un operaio di 34 anni è caduto da circa quattro metri in un cantiere a Sant’Isidoro, marina di Nardò. È rimasto ferito e ora si trova in ospedale, in condizioni serie. La vittima, originaria di Campi Salentina, è stata soccorsa subito dai colleghi e portata in codice rosso. La polizia e i tecnici sono sul posto per chiarire cosa sia successo.

Incidente sul lavoro a Sant'Isidoro, marina di Nardò, nel Salento. Un operaio di 34 anni, originario di Campi Salentina (Lecce), questa mattina è rimasto ferito dopo una caduta da un'altezza di circa quattro metri mentre era impegnato in alcuni interventi edilizi. Il giovane stava eseguendo lavori di impermeabilizzazione sul lastrico solare di un immobile facente parte di un complesso residenzialeturistico in fase di costruzione. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio precipitando al suolo. L'allarme è scattato immediatamente.

