Incidente mortale sul lavoro in via Stradella vittima un uomo di 54 anni

Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio in via Stradella a Modena, intorno alle 17. La vittima è un uomo di 54 anni impiegato in un’attività lavorativa nella zona. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto.

Modena, 13 aprile 2026 – Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio intorno alle 17. A perdere la vita è stato un operaio di 54 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando in un deposito di veicoli che si trova in via Stradella quando è rimasto schiacciato tra due mezzi. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il 54enne, ma l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunto anche i carabinieri della stazione di San Damaso, oltre alla medicina del lavoro, che sta conducendo tutti gli accertamenti del caso volti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale sul lavoro in via Stradella, vittima un uomo di 54 anni Incidente mortale in Fi-Pi-Li, la vittima è un uomo di 68 anniMarco Melis, originario della Sardegna, viveva nella zona in cui ha perso la vita. Leggi anche: Incidente mortale sul lavoro a Cava de’ Tirreni: muore operaio di 60 anni TRAGICO INFORTUNIO: 65ENNE MUORE PRECIPITANDO NEL COMPATTATORE DELLA CARTA | 05/01/2026