Incidente mortale camion cisterna si ribalta | trasporto pericolosissimo Pompieri sul posto

Un incidente mortale ha coinvolto un camion cisterna che si è ribaltato lungo una strada principale della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per mettere in sicurezza l’area. La viabilità è stata completamente bloccata, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sulle persone coinvolte.

Il cuore pulsante della viabilità bolognese è rimasto paralizzato per ore, prigioniero di un groviglio di lamiere e paura. Soltanto nelle prime ore di questa mattina, venerdì 17 aprile 2026, si sono finalmente esaurite le code chilometriche che hanno soffocato l’ autostrada A14, eredità pesante di un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri. Lo scenario apparso ai primi soccorritori era apocalittico: un camion cisterna ribaltato e intraversato lungo le corsie in direzione nord, con una massiccia fuoriuscita di liquido altamente infiammabile che ha trasformato l’asfalto in una potenziale bomba a orologeria. In un momento di congestione estrema, il gigante della strada ha occupato due corsie su tre, innescando una carambola mortale nel fitto flusso di mezzi pesanti impegnati in manovre di sorpasso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente mortale, camion cisterna si ribalta: trasporto pericolosissimo. Pompieri sul posto Notizie correlate Leggi anche: Violento incidente in Super, camion cisterna si ribalta: traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO Leggi anche: Incidente a Palombara: cisterna per il trasporto del gas si ribalta sulla strada ghiacciata Altri aggiornamenti Temi più discussi: Modena, schianto tra camion del latte e auto sulla via Emilia: 3 morti e un ferito grave, il video dei soccorsi; A14: riaperto il tratto Castel San Pietro-San Lazzaro; Incidente in A1 a Calenzano, trasporto eccezionale sbatte con la cisterna contro galleria; Con l'auto contro una cisterna del latte: tre morti sul colpo, un ferito gravissimo. A14, cisterna si ribalta nel Bolognese, morto l’autistaL’incidente nel pomeriggio di giovedì. Il lavoro dei vigili del fuoco per rimuovere il liquido infiammabile ... bologna.repubblica.it Camion cisterna si ribalta in A14: traffico in tiltGrave incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e San Lazzaro, in direzione Bologna ... livingcesenatico.it Incidente mortale sulla Statale 18: Battipaglia piange il 56enne “Bartolo” Ricciardi - facebook.com facebook Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, un morto ift.tt/xJYiWqH x.com