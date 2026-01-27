Incidente a Palombara | cisterna per il trasporto del gas si ribalta sulla strada ghiacciata
Un incidente si è verificato a Palombara, quando una cisterna per il trasporto del gas si è ribaltata sulla strada ghiacciata. Il conducente, fortunatamente rimasto illeso, ha perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale scivoloso. L’episodio evidenzia i rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse e la necessità di particolare attenzione alla guida in situazioni di ghiaccio.
Chiusa la strada provinciale Pascolare. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri Si è ribaltato mentre era alla guida di una cisterna per il trasporto del gas. Un camionista, rimasto illeso, che avrebbe perso il controllo del mezzo pesante a causa della presenza di ghiaccio sulla strada. L'incidente stradale è avvenuto prima dell'alba a Palombara Sabina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia provinciale, la polizia locale e i carabinieri. L'incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale Pascolare, uscito dalla cisterna da solo il conducente ha quindi richiesto l'intervento ai soccorritori.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Palombara Impavidus
Sondrio, auto urta i tubi del gas e si ribalta sulla strada Panoramica
Incidente in autostrada A1, cisterna si ribalta sulla Roma Napoli: 6 km di coda fra Ceprano e Frosinone
Ultime notizie su Palombara Impavidus
PALOMBARA SABINA – La cisterna del gas si ribalta sulla strada ghiacciataDrammatico incidente stradale stamane, martedì 27 gennaio, a Palombara Sabina. Verso le ore 8 un’autocisterna adibita al trasporto del gas si è ribaltata sulla Strada Provinciale Pascolare all’altezza ... tiburno.tv
INCIDENTE a Chieti Scalo Traffico rallentato: https://cityne.ws/763in - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.