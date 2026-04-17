Incidente in un caseificio | il titolare perde una gamba mentre lavora la pasta

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in un caseificio nel Salernitano, coinvolgendo il titolare dell’attività. Durante le operazioni di lavorazione della pasta, l’uomo ha subito ferite serie e ha perso una gamba. L’intervento dei soccorsi è stato immediato e l’uomo è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Ancora incidenti sul lavoro nel Salernitano. A Nocera Inferiore, il titolare di un caseificio sarebbe rimasto gravemente ferito all’interno della propria attività perdendo una gamba. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario mentre stava lavorando la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Perde una gamba mentre guidava ubriaco lo scooter, il Comune condannato a risarcirloL'incidente avvenne la notte del 17 agosto del 2023 quando lo scooterista, un riminese 54enne in stella a una Yamaha T 400, andò a schiantarsi contro... La gamba gli va sotto alla motozappa mentre lavora i campi a Collecorvino, grave un uomo: arto quasi amputatoUn anziano che stava lavorando in un terreno agricolo di Collecorvino è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente avvenuto intorno alle ore... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da dove viene il Parmigiano Reggiano? - Migros; IL CASEIFICIO MASSARÌ LANCIA IL TAXI BIANCO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO IN NEGOZIO PER PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA UN AIUTO PER I CLIENTI ANZIANI O CON MOBILITÀ RIDOTTA; Brutto incidente sulla Domiziana, scontro tra auto e moto; SESSA AURUNCA – Scontro sulla Domitiana, corsa in ospedale. Nocera Inferiore, grave incidente sul lavoro: imprenditore perde una gambaSecondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario mentre era impegnato nella lavorazione della pasta. agro24.it Incidente sul lavoro a Nocera Inferiore, titolare di un caseificio perde una gamba: intervento d'urgenza per reimpiantare l'artoUn grave incidente sul lavoro si è verificato nel quartiere Piedimonte di Nocera Inferiore, all’interno di un caseificio. Il titolare dell’attività è ... ilmattino.it Isernia si ferma per l'ultimo saluto a Gino, la terza giovane vittima dell'incidente di Sabato Santo ********** Tutti fermo e tutto chiuso ad Isernia per la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali di Gino Notte, la terza vittima dell’incidente dello scor - facebook.com facebook Incidente sul lavoro a Vicenza, operaio di 67 anni muore al depuratore di Casale x.com