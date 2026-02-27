Perde una gamba mentre guidava ubriaco lo scooter il Comune condannato a risarcirlo

Un incidente si è verificato durante la notte del 17 agosto 2023 a Riccione, coinvolgendo un uomo che stava guidando uno scooter e ha subito gravi conseguenze. L'uomo, 54 anni, ha perso parte della gamba destra in seguito all'impatto con una rotatoria, dopo aver percorso la strada in condizioni di alterazione. La situazione ha portato a una decisione di risarcimento da parte del Comune.

L'incidente avvenne la notte del 17 agosto del 2023 quando lo scooterista, un riminese 54enne in stella a una Yamaha T 400, andò a schiantarsi contro la rotatoria di piazzale Curiel a Riccione e in seguito a quell'impatto perse parzialmente la gamba destra che rimase incastrata contro un.