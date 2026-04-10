La gamba gli va sotto alla motozappa mentre lavora i campi a Collecorvino grave un uomo | arto quasi amputato
Un uomo di mezza età è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un campo agricolo a Collecorvino, venerdì 10 aprile intorno alle 18. Durante l’attività, la sua gamba si è infilata sotto una motozappa, provocandogli un trauma grave che ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Le sue condizioni sono state giudicate serie e si trovava in osservazione presso un ospedale locale.
Un anziano che stava lavorando in un terreno agricolo di Collecorvino è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente avvenuto intorno alle ore 18 di venerdì 10 aprile.Per cause da chiarire le gambe dell'uomo sarebbero finite sotto a una motozappa che lo stesso agricoltore stava utilizzando. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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