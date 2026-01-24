Simone Bonino, noto come bodyguard di vip, è morto nel tragico incidente avvenuto in corso Sempione a Milano. Nato nel 1980, aveva recentemente festeggiato 45 anni sui social, condividendo un’immagine con Mike Tyson. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo della sicurezza privata e tra gli ambienti dello spettacolo.

Milano, 24 gennaio 2026- Il 19 novembre scorso a veva compiuto 45 anni e sui social aveva festeggiato con un fotomontaggio: l'immagine di una torta con le candeline sovrapposta alla sua foto con l'ex campione dei pesi massimi Mike Tyson. Il pugile americano è stato solo uno dei tanti personaggi famosi che si sono affidati negli anni al bodyguard Simone Bonino, morto all'alba di sabato 24 gennaio in u n incidente con un camion dell'Amsa all'incrocio tra corso Sempione e via Filiberto. Secondo i primi accertamenti della polizia locale, sarebbe stato il conducente del mezzo per la raccolta dei rifiuti a non dare precedenza a destra alla Bmw nera guidata dal quarantacinquenne, morto dopo il ricovero al Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Simone Bonino, morto nell’incidente in corso Sempione. Ecco chi era il bodyguard dei vip

