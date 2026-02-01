Incidente su viale Trieste alla Quercia | auto si incastra sul marciapiede un ferito e traffico in tilt

Questa mattina, poco dopo mezzogiorno, un incidente ha bloccato il traffico su viale Trieste, vicino alla Quercia. Due auto si sono tamponate e una è finita contro il marciapiede, con un veicolo che si è incastrato. Una persona è rimasta ferita e sono intervenuti i soccorsi. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire il traffico e ricostruire l’accaduto. La strada resta chiusa in alcune zone mentre si cercano di liberare i mezzi e fare i rilievi.

Incidente alle porte della Quercia, frazione di Viterbo. Un tamponamento tra due auto su viale Trieste, avvenuto intorno alle 12 del primo febbraio all'altezza di largo Imperatore Federico II, ha causato il caos nel traffico cittadino. Le macchine si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento all'altezza del semaforo e una è finita sul marciapiede, rimanendo incastrata su un lastrone di pietra. Sul posto è intervenuto il personale sanitario ma, fortunatamente, le persone coinvolte non hanno riportato lesioni importanti: si registra un solo ferito lieve. Le ripercussioni maggiori, però, si sono registrate sulla viabilità.

Un uomo ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in mezzo alla strada.

