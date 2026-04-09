Incidente a Terlizzi si scontra con un cavallo mentre va a scuola in scooter | 18enne gravemente ferito
Un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto a Terlizzi, quando, mentre si trovava a bordo di uno scooter, si è scontrato con un cavallo. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto.
Un 18enne è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un cavallo a Terlizzi, il ragazzo era in sella al suo scooter. Ricoverato in Rianimazione a Bari, è vigile e cosciente. Domani sarà sottoposto a un intervento. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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