Incidente a Terlizzi si scontra con un cavallo mentre va a scuola in scooter | 18enne gravemente ferito

Un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto a Terlizzi, quando, mentre si trovava a bordo di uno scooter, si è scontrato con un cavallo. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto.