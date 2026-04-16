Autocisterna si ribalta sull' A14 Bologna-Taranto a San Lazzaro di Savena conducente morto | autostrada chiusa

Un incidente si è verificato sull'autostrada A14 tra Bologna e Taranto, all'altezza di San Lazzaro di Savena, dove un'autocisterna si è ribaltata. Il conducente dell'automezzo è deceduto nell'impatto. La carreggiata è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La viabilità rimane temporaneamente compromessa in quella tratta.

Drammatico incidente sull’autostrada A14, la Bologna-Taranto: giovedì 16 aprile, attorno alle ore 16, un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del chilometro 26 nord, nel territorio di San Lazzaro di Savena. Durante la carambola, l’uomo che era al volante del mezzo pesante è morto. Il camion, che stava trasportando un grosso carico di etere, si è capovolto e il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni, mandando in tilt il traffico. A14 Bologna-Taranto, autocisterna si ribalta a San Lazzaro di Savena: conducente morto Traffico in tilt e lunghe code Personale ASPI ha distribuito acqua agli automobilisti A14...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Autocisterna si ribalta sull'A14 Bologna-Taranto a San Lazzaro di Savena, conducente morto: autostrada chiusa Notizie correlate Autocisterna si ribalta: autostrada chiusa, morto il conducente | FOTOAttorno alle ore 16 di oggi, giovedì 16 aprile, un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del chilometro 26 nord dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. Autocisterna si ribalta: autostrada chiusa in entrambi i sensi di marciaAttorno alle ore 16 di oggi, giovedì 16 aprile, un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del chilometro 26 nord dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. Aggiornamenti e dibattiti Autocisterna si ribalta sull'A14 Bologna-Taranto a San Lazzaro di Savena, conducente morto: autostrada chiusaAutocisterna si capovolge sull'A14 Bologna - Taranto a San Lazzaro di Savena: morto l'uomo al volante del mezzo ... virgilio.it Autocisterna si ribalta sull'A14 tra Castel San Pietro e San Lazzaro: tratto chiuso e traffico in tiltAutocisterna si ribalta sulla A14: traffico bloccato, intervento dei soccorsi e lunghe code in entrambe le direzioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it