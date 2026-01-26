Incidente sulla Surano-Spongano | trattore si ribalta dopo scontro con auto un ferito grave

Nella giornata sulla strada tra Surano e Spongano si è verificato un incidente tra un’auto e un trattore, con un uomo rimasto gravemente ferito. Dopo lo scontro, il trattore si è ribaltato, causando il coinvolgimento di un solo ferito trasportato in ospedale in codice rosso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Scontro tra auto e trattore e un uomo rimane schiacciato sotto il mezzo pesante e finisce in ospedale in codice rosso. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, sulla strada provinciale 172, che collega Surano a Spongano. Sono rimasti coinvolti una Nissan Quashqai e un trattore. Il mezzo agricolo, guidato da un uomo di Miggiano, a causa dell’impatto si è ribaltato e il suo conducente è rimasto intrappolato sotto il suo peso. L'intervento dei vigili del fuoco Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno liberato il malcapitato e lo hanno affidato alle cure del personale del 118. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

