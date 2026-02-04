Donna ferita in un incidente a Busto Arsizio | gravemente ferita ma stabile

Nella serata di mercoledì un’auto ha investito una donna in via Lonate Pozzolo a Busto Arsizio. La donna è rimasta gravemente ferita, ma i medici l’hanno trovata stabile. Sul posto sono arrivati i soccorritori e la polizia per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.

**Un incidente grave a Busto Arsizio: donna investita in via Lonate Pozzolo, stabile ma ferita** Mercoledì 4 febbraio, alle 18.54, a Busto Arsizio, in via Lonate Pozzolo, una donna di 67 anni è stata investita da un veicolo. L'incidente, verificatosi nel tardo pomeriggio, ha causato ferite gravi, ma la vittima è stata classificata come stabile. L'allerta è scattata subito dopo l'impatto, con un'emergenza coordinata dai soccorsi sanitari della Soreu dei Laghi, in collaborazione con la Polizia Locale di Busto Arsizio. Un'ambulanza di base, con un mezzo di soccorso avanzato, è intervenuta rapidamente.

