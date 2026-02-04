Donna ferita in un incidente a Busto Arsizio | gravemente ferita ma stabile

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di mercoledì un’auto ha investito una donna in via Lonate Pozzolo a Busto Arsizio. La donna è rimasta gravemente ferita, ma i medici l’hanno trovata stabile. Sul posto sono arrivati i soccorritori e la polizia per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.

**Un incidente grave a Busto Arsizio: donna investita in via Lonate Pozzolo, stabile ma ferita** Mercoledì 4 febbraio, alle 18.54, a Busto Arsizio, in via Lonate Pozzolo, una donna di 67 anni è stata investita da un veicolo. L’incidente, verificatosi nel tardo pomeriggio, ha causato ferite gravi, ma la vittima è stata classificata come stabile. L’allerta è scattata subito dopo l’impatto, con un’emergenza coordinata dai soccorsi sanitari della Soreu dei Laghi, in collaborazione con la Polizia Locale di Busto Arsizio. Un’ambulanza di base, con un mezzo di soccorso avanzato, è intervenuta rapidamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

donna ferita in un incidente a busto arsizio gravemente ferita ma stabile

© Ameve.eu - Donna ferita in un incidente a Busto Arsizio: gravemente ferita ma stabile

Approfondimenti su Busto Arsizio incidenti

Donna ferita gravemente nell’incidente stradale in via Emilia Est: intervento del Maggiore

Questa sera, in via Emilia Est a Parma, una donna ha riportato ferite serie in un incidente stradale.

Colpi di fucile in aria: ferita gravemente una donna

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Busto Arsizio incidenti

Argomenti discussi: Chicago, donna ferita da un agente della CBP: chiesta la pubblicazione dei video; ISRAELE - PALESTINA Birzeit, coloni attaccano una famiglia cristiana: donna ferita gravemente; Donna ferita con una pistola sparachiodi resta gravissima in ospedale; Muore una donna ferita, sale a 46 numero vittime strage di Adamuz.

donna ferita in unChoc a Pordenone: donna riversa a terra sanguinante, il suo cane morto accantoDonna anziana trovata ferita in un parcheggio a Pordenone, vicino a lei il cane morto. Indagini in corso per chiarire la dinamica. nordest24.it

donna ferita in unDonna ferita a fucilate dal marito, la prognosi resta riservataResta riservata la prognosi Giulia De Luca, la donna di 46 anni ferita gravemente ieri dal marito da cui si stava separando con alcuni colpi di fucile (forse tre) a Paduli (in provincia di Benevento). ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.