Inchiesta Risiko la Fiorentina | Accuse false tuteleremo la memoria di Commisso

Nella giornata di ieri, è stata resa nota un’inchiesta condotta dai Ros nell’ambito dell’operazione denominata “Risiko”. Secondo quanto riportato, si sostiene che Rocco Commisso abbia versato circa un milione di euro alla cosca di Marina di Gioiosa, suo luogo di origine. La società sportiva ha dichiarato che le accuse sono false e che intende difendere la memoria dell’imprenditore coinvolto. La vicenda è ancora in fase di approfondimento investigativo.

Ve ne abbiamo parlato ieri, riprendendo un’inchiesta esclusiva della Gazzetta del Sud: secondo quanto comunicato dai Ros, attivi nell’operazione “Risiko”, Rocco Commisso avrebbe versato circa un milione di euro alla cosca di Marina di Gioiosa, suo luogo natale. Ecco, la risposta della Fiorentina non si è fatta attendere e sottolinea come tutto ciò che è riportato dalla Gazzetta sia scritto al condizionale e spacciato per certezza. Inchiesta Risiko, la Fiorentina non ci sta. Si legge sul sito gigliato: Acf Fiorentina S.r.l. a Socio Unico e il suo Presidente, Giuseppe B. Commisso, respingono fermamente, in quanto false, diffamatorie e del tutto prive di fondamento probatorio, le accuse pubblicate dalla Gazzetta del Sud nell’articolo intitolato “Inchiesta Risiko sui clan della Locride.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inchiesta Risiko, la Fiorentina: “Accuse false, tuteleremo la memoria di Commisso” Notizie correlate ’Ndrangheta, nell’inchiesta "Risiko" spunta il nome di Commisso. La Fiorentina: "Accuse false e diffamatorie"Un passaggio contenuto in un’informativa del ROS, agli atti dell’inchiesta antimafia “Risiko” della Dda di Reggio Calabria, fa emergere il nome di... Commisso, la nota della Fiorentina: “Respingiamo le accuse diffamatorie”Firenze, 17 aprile 2026 - Con una lunga nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha voluto fare chiarezza sulla propria posizione, in merito a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inchiesta Risiko sui clan della Locride. Il Ros: Rocco Commisso li finanziò; Inchiesta Risiko: per il Ros Commisso finanziò i clan. La posizione di ACF; ‘Ndrangheta, indagine dei Ros: Un boss intercettato disse che Rocco Commisso finanziò un clan; Inchiesta Risiko, ACF replica: ecco cosa sta succedendo. Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: Accuse diffamatorie e prive di fondamentoDopo le notizie di ieri in merito all'Inchiesta Risiko (clicca qui per i dettagli) la Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale respingendo. tuttomercatoweb.com Inchiesta Risiko, per il Ros Rocco Commisso finanziò i clan della Locride. Avvocati della Fiorentina a lavoro: notizia priva di fondamentoSecondo quanto riferito da alcuni media locali calabresi, tra cui il Giornale della Calabria e TeleMia, ci sarebbero nuovi sviluppi nell'ambito dell'inchiesta Risiko, ... firenzeviola.it Inchiesta #Risiko, la #Fiorentina: “Accuse false, tuteleremo la memoria di #Commisso” La società viola sottolinea come l'articolo della Gazzetta del Sud abbia spacciato per certezze condizioni da verificare: "Tale materiale contravviene ai principi fondamentali - facebook.com facebook Inchiesta “Risiko”: per il Ros #Commisso finanziò i clan. La posizione di ACF x.com