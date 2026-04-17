Inchiesta Millennium scarcerato presunto broker della ' ndrangheta

Il tribunale del riesame di Reggio Calabria ha deciso di revocare l’arresto di Matteo Costanza, 53 anni, coinvolto nell’inchiesta

Dopo un annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, il tribunale del riesame di Reggio Calabria ha revocato il provvedimento di arresto nei confronti di Matteo Costanza, di 53 anni, coinvolto nell'inchiesta "Millennium" con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.È.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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