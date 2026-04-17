Inchiesta Millennium | prosciolto l' ex vicepresidente del Consiglio regionale Alessandro Nicolò
Il giudice per l'udienza preliminare di Reggio Calabria ha deciso di prosciogliere l'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, un uomo di 65 anni, dall'accusa di scambio politico-mafioso. La decisione riguarda un'inchiesta chiamata
Il giudice per l'udienza preliminare di Reggio Calabria Andrea Iacovelli, ha disposto il "non doversi procedere" nei confronti dell'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, il 65enne Alessandro Nicolò, accusato di scambio politico-mafioso per una presunta promessa di voti per le.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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