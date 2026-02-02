Elisabetta Vaccarella vicepresidente del Consiglio regionale | Sfide e impegno per la Puglia

Oggi il nuovo ufficio di presidenza del Consiglio regionale si è insediato ufficialmente in via Gentile. Tra i membri c’è anche Elisabetta Vaccarella, che ha preso il suo posto come vicepresidente. La seduta è stata il primo passo di un nuovo mandato, con i rappresentanti pronti a lavorare sulle sfide che attendono la Puglia. Vaccarella ha già mostrato il suo impegno, pronta a portare avanti le questioni più diffuse sul territorio.

L'esponente dem barese affiancherà il presidente Matarrelli insieme al collega dell'opposizione, Renato Perrini: "Onorata per questo incarico" Nel nuovo ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nominato questa mattina nel corso della seduta di insediamento in via Gentile, c'è anche Elisabetta Vaccarella. L'esponente dem barese, ex assessora al Welfare del Comune di Bari, è stata eletta vicepresidente del 'parlamentino' pugliese. Vaccarella, seconda più suffragata dei consiglieri del Pd nella Circoscrizione di Bari alle elezioni del 23 e 24 novembre, affiancherà il presidente del Consiglio Antonio Matarrelli insieme al collega Renato Perrini (FdI), eletto vice per l'opposizione.

