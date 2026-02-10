Giovedì 12 febbraio alle 12, torna la diretta di Millennium Live. Questa volta si parlerà dei segreti del tecnocomunismo cinese e del nuovo numero in libreria da venerdì 13 febbraio. Alessandro Aresu, Gabriele Battaglia e Mario Portanova guideranno il confronto, offrendo uno sguardo diretto sui temi caldi legati alla Cina e alla sua evoluzione tecnologica e politica.

Cuba non se la passa bene a livello turistico. Ma meglio inseguire la rivoluzione che svegliarsi sotto Trump Macron: “Ho aperto canali con la Russia, ma dialogo senza troppi interlocutori”. Cremlino: “Ci sono contatti con Parigi” Media: “Usa cedono agli europei la guida di due basi Nato, anche a Napoli”. Kubilius: “Le priorità degli Stati Uniti sono nell’Indo-Pacifico” Media: “Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele”. Domani l’incontro con il premier Netanyahu Salvador, le ong denunciano il “metodo Bukele”: “Morti almeno 1.300 detenuti e quattro bambini” Lotta alla corruzione, l’Italia peggiora ancora per Transparency International: “Misure indebolite, pesa la depenalizzazione dell’abuso d’ufficio” Ora anche Swg conferma: testa a testa tra "Sì" e "No" nelle urne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cina, i segreti del tecnocomunismo. Millennium Live con Alessandro Aresu, Gabriele Battaglia e Mario Portanova

Approfondimenti su Cina Tecnocomunismo

Nel nuovo numero di MillenniuM, Mario Portanova esplora il contesto politico e sociale attuale, con approfondimenti su figure come Mamdani e la neosindaca socialista di Seattle.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cina, i segreti del tecnocomunismo. Con Alessandro Aresu e Gabriele Battaglia

Ultime notizie su Cina Tecnocomunismo

Argomenti discussi: Gli USA accusano la Cina di aver effettuato test nucleari segreti nel 2020; Colonnello dell'Aeronautica militare greca accusato di spionaggio: avrebbe passato alla Cina i segreti della Nato; Droni, difesa e segreti Nato. La doppia vita del colonnello greco che spiava per la Cina; Ha effettuato test nucleari segreti: alta tensione tra Usa e Cina.

Cina, terremoto nell'esercito: generale nel mirino, ha passato segreti nucleari a Usa?Il generale considerato il più fidato alleato militare del presidente Xi Jinping avrebbe trasmesso agli Stati Uniti informazioni chiave sul programma nucleare ... adnkronos.com

Droni, difesa e segreti Nato. La doppia vita del colonnello greco che spiava per la CinaUna testa di ponte militare verso la Cina, che stava per organizzare una vera e propria rete di reclutamento con altri membri delle forze armate. Un colonnello 50enne dell’aeronautica militare ellen ... formiche.net

Intervista con Alessandro Aresu, nello staff della Presidenza del Consiglio di Mario Draghi e al consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana - facebook.com facebook

Dalla copertina del Time alla cena di Taipei: i veri architetti dell’AI sono nella filiera industriale che rende possibile l’intelligenza artificiale globale. L'approfondimento di Alessandro Aresu ( @alearesu) x.com