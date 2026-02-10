Cina i segreti del tecnocomunismo Millennium Live con Alessandro Aresu Gabriele Battaglia e Mario Portanova

Giovedì 12 febbraio alle 12, torna la diretta di Millennium Live. Questa volta si parlerà dei segreti del tecnocomunismo cinese e del nuovo numero in libreria da venerdì 13 febbraio. Alessandro Aresu, Gabriele Battaglia e Mario Portanova guideranno il confronto, offrendo uno sguardo diretto sui temi caldi legati alla Cina e alla sua evoluzione tecnologica e politica.

Nel nuovo numero di MillenniuM, Mario Portanova esplora il contesto politico e sociale attuale, con approfondimenti su figure come Mamdani e la neosindaca socialista di Seattle.

Cina, i segreti del tecnocomunismo. Con Alessandro Aresu e Gabriele Battaglia

Video Cina, i segreti del tecnocomunismo. Con Alessandro Aresu e Gabriele Battaglia

