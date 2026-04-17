Inchiesta Millennium | il broker della droga torna in libertà

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha deciso di liberare Matteo Costanza, considerato un elemento chiave nell’inchiesta Millennium. La decisione arriva dopo che la Cassazione aveva annullato il provvedimento di detenzione e inviato gli atti per un nuovo esame. Costanza, coinvolto nel settore dello spaccio di droga, era stato arrestato in precedenza e ora torna in libertà in attesa di ulteriori verifiche.

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha disposto la scarcerazione di Matteo Costanza, figura centrale nell’inchiesta Millennium, dopo che la Cassazione aveva annullato il provvedimento con rinvio. L’uomo di 53 anni, accusato di gestire traffici internazionali di droga, era stato riportato in Italia dalla Spagna lo scorso luglio, a seguito dell’operazione che nel precedente anno aveva colpito 97 persone. Le dinamiche tra l’attività commerciale e le accuse della DDA. Il percorso giudiziario che ha portato alla recente decisione del tribunale reggino affonda le radici in un complesso intreccio tra imprenditoria e criminalità organizzata....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inchiesta Millennium: il broker della droga torna in libertà Notizie correlate Inchiesta "Millennium", scarcerato presunto broker della 'ndranghetaDopo un annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, il tribunale del riesame di Reggio Calabria ha revocato il provvedimento di arresto nei... Broker della droga per i clan, torna in carcere Er Palletta, ex membro della Banda della Magliana. Ha ispirato il personaggio del Botola in “Romanzo Criminale”Er Pallotta gestiva il traffico di droga al Testaccio al seguito del boss del Trullo.