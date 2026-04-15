Un ex membro della Banda della Magliana, noto come Er Palletta, è stato arrestato di nuovo su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Roma. Tra le 13 persone finite in manette ieri, anche un broker coinvolto nel traffico di droga per i clan. La misura cautelare si è resa necessaria nell’ambito di un’indagine che ha portato alla luce attività criminali legate allo spaccio e alla gestione del traffico illecito.

Er Pallotta gestiva il traffico di droga al Testaccio al seguito del boss del Trullo. Trovati anche due quaderni con le regole del clan A prima vista, sembra il copione di uno spin-off della serie Romanzo Criminale. Invece è l’ordinanza cautelare emessa della Dda di Roma che ieri ha portato in carcere 13 persone, tra le quali un ex membro di spicco della Banda della Magliana. Si tratta di Raffaele Pernasetti, alias Er Palletta, 75 anni, uno degli uomini più fidati del boss Enrico De Pedis, detto Renatino, del quale fu uomo di fiducia e braccio armato. Gli arrestati sono accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Broker della droga per i clan, torna in carcere Er Palletta, ex membro della Banda della Magliana. Ha ispirato il personaggio del Botola in “Romanzo Criminale”

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