Un’immagine pubblicata di recente ha suscitato discussioni tra i membri dell’attuale governo, mostrando un uomo legato al processo Hydra insieme alla premier. La persona ritratta è un pentito coinvolto nelle indagini, e l’immagine ha riacceso le tensioni politiche, con il suo nome che continua a essere associato al clan Senese. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini e rapporti tra figure istituzionali e ambienti criminali.

Milano, 7 aprile 2026 – Una foto galeotta che crea polemica nella maggioranza di governo. Sempre con il clan Senese di mezzo. Ma stavolta al centro della questione, c’è direttamente il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La trasmissione Report, guidata da Sigfrido Ranucci, ha infatti pubblicato una foto, scattata nel 2019, che ritrae la premier e Gioacchino Amico. Quest’ultimo è indicato dagli inquirenti com e referente in Lombardia del clan camorristico Senese. Lo scatto è avvenuto il 2 febbraio del 2019 all’Hotel Marriot di Milano in occasione di una convention di Fratelli d’Italia. Inoltre Report ha evidenziato ulteriormente i rapporti tra Amico e la destra e ha raccolto anche delle testimonianze secondo le quali il boss pentito sarebbe entrato in possesso di un pass alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier Meloni

Processo Hydra, spunta un nuovo pentito: chi è Gioacchino AmicoC’è un nuovo pentito nel processo Hydra sulla presunta alleanza tra esponenti di camorra, ‘ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia: Gioacchino Amico,...

Processo Hydra, spunta un nuovo pentito: chi è Gioacchino Amico, vertice della camorra nel “mostro a tre teste”Milano, 19 marzo 2026 – Una nuova voce potrebbe rivelare i segreti del “mostro a tre teste” che avrebbe mosso i fili della criminalità organizzata in...

Temi più discussi: La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla Camera; La foto del pentito del clan Senese con Meloni e i suoi strani rapporti con FdI: la premier attacca la stampa; Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: Vicino a FdI. La premier: Il mio impegno contro le mafie è cristallino; Gli studenti di Corsico in marcia contro i clan mafiosi. Dall’hinterland milanese alla Lombardia, ecco dove i boss hanno messo radici.

Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier MeloniIl 40enne, ritenuto referente il Lombardia del clan Senese, è diventato un collaboratore di giustizia. Lo foto contestata, fu scattata a Milano nel 2019 in occasione di una convention di Fratelli d’It ... ilgiorno.it

Il pentito Gioacchino Amico e i rapporti con la politica, Report rivela: Aveva un pass alla CameraGioacchino Iachinu Amico, originario di Canicattì, è ritenuto un esponente di vertice del clan Senese. Nelle scorse settimane ha deciso di collaborare con la giustizia ... grandangoloagrigento.it

Sì vola! Ennesima scoperta di Report. Uno scatto del 2019 immortala Gioacchino Amico, all'epoca referente del clan Senese in Lombardia e ora collaboratore di giustizia, con Giorgia Meloni. Vicino a Fratelli d'Italia, aveva un pass alla Camera. Report rivela: “Il - facebook.com facebook

Giorgia #Meloni anziché rispondere alla domanda, sollevata grazie ad una notizia pubblicata da Report (il pezzo va in onda il 12 aprile su Rai3) sul perché la premier abbia una foto con tale Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia e oggi c x.com