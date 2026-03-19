Processo Hydra spunta un nuovo pentito | chi è Gioacchino Amico

Inizia il processo Hydra, che riguarda un presunto accordo tra camorra, ‘ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia. È stato ascoltato un nuovo testimone, Gioacchino Amico, considerato un possibile leader del sistema mafioso regionale e collegato al clan dei Senese. La sua testimonianza si aggiunge alle dichiarazioni già rese nel procedimento.

C’è un nuovo pentito nel processo Hydra sulla presunta alleanza tra esponenti di camorra, ‘ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia: Gioacchino Amico, presunto vertice del sistema mafioso nella Regione per conto del clan dei Senese. Lo ha spiegato la pm Alessandra Cerreti depositando il suo verbale del 3 febbraio, oltre a quello dell’altro nuovo collaboratore di giustizia Bernardo Pace, morto suicida in carcere il 16 marzo. Il maxiprocesso con rito ordinario vede ben 45 imputati alla sbarra, tra cui proprio Amico. Il maxiprocesso è stato aggiornato al 30 aprile. Tre pentiti avevano già parlato nelle indagini e nel filone del processo abbreviato, che ha portato a 62 condanne, con pene fino a 16 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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