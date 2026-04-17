Inchiesta Beic di Milano al via il processo | le chat tra Boeri e Caputo al centro della prima udienza

È iniziato oggi il procedimento giudiziario riguardante il caso Beic di Milano. Durante la prima udienza, sono stati discussi i messaggi scambiati tra l'architetto Stefano Boeri e il suo collega Andrea Caputo. Le chat sono al centro delle analisi condotte dalle parti coinvolte nel processo, che si concentra sulle questioni procedurali e giuridiche legate a questa vicenda.

Partito oggi il processo sul caso Beic di Milano. Al centro dello scontro giuridico-procedurale, tra accusa e difesa, ci sarebbero state le chat tra l'architetto Stefano Boeri e il suo collega Andrea Caputo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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