Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati citati a giudizio per sospette irregolarità nell’ambito del concorso internazionale per la progettazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura, che si dovrebbe costruire vicino al Villaggio Olimpico a Scalo Romana. La causa deriva da accuse di turbativa d’asta e dichiarazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi, emerse durante le indagini condotte dalla procura di Milano. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi professionisti, che hanno segnalato potenziali irregolarità nel processo di selezione.

Il caso riguarda il concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura, la cui costruzione è prevista in prossimità del Villaggio Olimpico a Scalo Romana Novità in merito all'inchiesta Beic di Milano. Il giudice Fabrizio Fillice ha mandato a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta Beic Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo: turbativa d’asta e false dichiarazioni su conflitto d’interessi

Stefano Boeri e Cino Zucchi sono sotto processo per aver manipolato la gara internazionale per la Biblioteca europea dell’informazione e della cultura (Beic) di Porta Vittoria a Milano.

Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati portati in tribunale a Milano, perché sono accusati di aver manipolato un’asta pubblica legata alla costruzione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic).

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.