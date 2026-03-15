Nella notte del 15 marzo 2026, un incendio si è sviluppato all’interno dell’istituto di Biella, coinvolgendo la sezione ‘Articolo 32’. Quattro agenti sono stati intossicati dal fumo durante le operazioni di spegnimento, mentre un detenuto è stato salvato dai soccorritori. Le fiamme hanno provocato danni alla struttura, ma nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

La notte del 15 marzo 2026 si è trasformata in un incubo fumoso all’interno dell’istituto di Biella, dove le fiamme hanno diviso il silenzio della sezione chiusa ‘Articolo 32’. Quattro agenti della penitenziaria hanno rischiato la vita per estrarre un detenuto che aveva appiccato fuoco al proprio materasso, ma il prezzo pagato dal personale è stato alto: uno dei poliziotti giace attualmente in codice rosso all’ospedale locale a causa di una grave insufficienza respiratoria. Gli altri tre colleghi sono rimasti intossicati mentre cercavano di mettere in sicurezza l’intero reparto, costringendo a trasferire tutti i ristretti nei cortili per evitare l’inalazione di fumi tossici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio a Biella: 4 agenti intossicati, un detenuto salvato

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