Incendio devasta deposito di Ape calessino a Ostuni | si sospetta dolo

Nella notte, un incendio ha interessato un deposito di mezzi nella città di Ostuni, in provincia di Brindisi, causando la distruzione di diversi Ape calessino. Le fiamme sono divampate con violenza, e le autorità stanno indagando per stabilire le cause dell’incendio, con una prima ipotesi di dolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un violento incendio è scoppiato nella notte all'interno di un deposito di mezzi ad Ostuni, in provincia di Brindisi, distruggendo diversi Ape calessino. Questi caratteristici veicoli, spesso utilizzati per visite turistiche nel centro storico, sono stati gravemente danneggiati insieme allo stabile che li ospitava. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sul luogo del disastro è arrivata anche la polizia scientifica, incaricata di raccogliere elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali nell'inchiesta in corso. Gli investigatori stanno considerando l'ipotesi del dolo, sebbene l'accertamento delle cause richiederà ulteriori approfondimenti.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incendio devasta deposito di Ape calessino a Ostuni: si sospetta dolo Notizie correlate Fiamme in un capannone, dentro c'erano gli ape calessino: distrutti diversi mezziOSTUNI - Un rogo ha interessato l'interno di un capannone, sito alla zona industriale di Ostuni, poco dopo le 23. Esplosione nel chiosco, si indaga sui responsabili: si sospetta l’incendio dolosoSecondo quanto riportato dal proprietario della struttura, due persone sarebbero state viste allontanarsi dopo lo scoppio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maxi incendio devasta l'allevamento romagnolo della Fileni ma nessun pollo morto. Esclusi fumi tossici, danni milionari; Incendio devasta gli spogliatoi del Basilea: le impressionanti immagini del St. Jakob-Park dopo le fiamme; Castel Volturno (Ce), incendio devasta deposito di barche e gommoni; Incendio doloso devasta deposito di veicoli a Frascineto. Incendio devasta deposito di Ape calessino a Ostuni: si sospetta doloUn violento incendio è scoppiato nella notte all'interno di un deposito di mezzi ad Ostuni, in provincia di Brindisi, distruggendo diversi Ape calessino. Questi caratteristici ... quotidianodipuglia.it Divampa incendio in deposito Ape-calessino a Ostuni, s'indaga per doloUn incendio è divampato nella notte all'interno di un deposito di mezzi a Ostuni, in provincia di Brindisi. All'interno del capannone c'erano diversi Ape-calessino, i caratteristici mezzi che vengono ... ansa.it Castel Volturno, incendio devasta deposito di barche e gommoni - GUARDA IL SERVIZIO #Stiletv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Vasto incendio a Villabassa in un edificio residenziale plurifamiliare: evacuati gli abitanti, ingenti danni e massiccio intervento dei Vigili del Fuoco. #Trentino #Bolzano #Cronaca #Inprimopiano x.com