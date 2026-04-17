Fiamme in un capannone dentro c' erano gli ape calessino | distrutti diversi mezzi

Nella notte, poco dopo le 23, un incendio ha coinvolto un capannone nella zona industriale di Ostuni. All’interno si trovavano diversi mezzi, tra cui degli ape calessino, che sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e avviare le operazioni di bonifica. Non sono stati segnalati feriti.

OSTUNI - Un rogo ha interessato l'interno di un capannone, sito alla zona industriale di Ostuni, poco dopo le 23. Due squadre dei vigili del fuoco hanno impiegato quasi cinque ore per avere ragione dell'incendio. Alla fine, il bilancio contempla, oltre a pochi danni alla struttura, diversi ape.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Manzano in fiamme: 1200 metri quadrati di capannone distruttiUn incendio di vaste proporzioni ha colpito questa mattina a Manzano, in via del Cristo, coinvolgendo un capannone industriale di 1200 metri quadrati... Ad Anzio palazzina in fiamme dopo un'esplosione, diversi feriti e appartamenti distruttiIn una palazzina di cinque piani in corso Italia, ad Anzio (Roma) si è verificato un incendio in seguito a un’esplosione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiamme in un capannone, dentro c'erano gli ape calessino: distrutti diversi mezzi; Monza, maxi incendio in un capannone: in fiamme anche un pullman e dei furgoni, indagini sulle cause; Incendio a Solaro, fiamme in un capannone di un’azienda: vigili del fuoco in azione; Incendio nell’ex zuccherificio: fiamme in un capannone. Vigili del Fuoco in azione tutta la notte: incendio gigante divora un deposito di barche a Castel VolturnoFiamme domate in un capannone di 7.000 mq vicino al centro commerciale Jolie. Salvate decine di imbarcazioni e scongiurata la minaccia alle case ... casertaweb.com Maxi incendio in un capannone: salvate decine di imbarcazioni | VIDEO e FOTOFiamme nella notte in via Siracusa, nei pressi del centro commerciale Jolie: intervento massiccio dei Vigili del Fuoco, evitata la propagazione alle abitazioni ... casertanews.it Autobus in fiamme sulla SS188, 28 passeggeri salvati: cosa sappiamo #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook