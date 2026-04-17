Inaugurazioni | apre a Casciana Terme ' La Dispensa MateriaPrima'

A Casciana Terme è stata inaugurata ufficialmente una nuova attività chiamata La Dispensa MateriaPrima, gestita da Sammartino Andrea insieme ai suoi soci. La struttura si trova nel centro del paese e ha aperto le sue porte al pubblico. La presentazione è avvenuta questa settimana, con la presenza di alcuni rappresentanti e membri della comunità locale. La vendita di prodotti e servizi sarà al centro delle attività di questa nuova apertura.

Ha aperto ufficialmente a Casciana Terme 'La Dispensa Materiaprima', la nuova attività di Sammartino Andrea e dei suoi soci, situata nel cuore del paese. Il progetto nasce con l'intento di diventare un punto di riferimento per residenti e visitatori, proponendo una selezione accurata di prodotti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Casciana Terme Una domenica al bacioMisurare la febbre alle emozioni: altro che concorso, l’associazione cascianese ’Il Risveglio del Borgo’ si gode il successo di "Parole di San... Leggi anche: Casciana Terme Mille modi di dire amore Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Casciana Terme Una domenica al bacio; Casciana Terme Lari, speranza in Messico per la piccola Vittoria: raccolta fondi. La Dispensa MateriaPrima apre a Casciana TermeHa aperto a Casciana Terme La Dispensa Materiaprima, la nuova attività di Sammartino Andrea e soci nel cuore del paese ... gonews.it