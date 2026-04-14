Casciana Terme Una domenica al bacio

Una domenica a Casciana Terme si è trasformata in un’occasione speciale per celebrare l’amore con il Premio “Vicolo dell’amore 2026”, organizzato dall’associazione locale Il Risveglio del Borgo. L’evento ha attirato 71 autori provenienti da diverse parti d’Italia, che hanno presentato complessivamente 92 opere tra prose e poesie. La manifestazione, dedicata a San Valentino, ha visto la partecipazione di pubblico e autori in un’atmosfera di condivisione e emozioni.

Misurare la febbre alle emozioni: altro che concorso, l’associazione cascianese ’ Il Risveglio del Borgo ’ si gode il successo di " Parole di San Valentino - Premio “vicolo dell’amore 2026 " che porta in dote 71 autori da tutta Italia e 92 opere, divise tra 38 prose e 54 poesie. Una partecipazione ampia e diffusa, con contributi provenienti dalla Toscana e da numerose regioni, dalla Campania all’Abruzzo, dalla Puglia alla Sardegna, fino al Veneto, alle Marche, alla Liguria e alla Sicilia, oltre alla presenza internazionale dall’Argentina con Angelo Ricardo Dente. "I testi premiati – spiega la presidentessa dell’associazione Martina Librizzi – hanno affrontato temi di forte attualità e impatto umano, dalla violenza sulle donne alla fragilità dei più deboli, passando per l’amore come riscatto, le guerre e il desiderio di pace".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casciana Terme Una domenica al bacio Una speranza per la piccola Vittoria: da Casciana Terme in Messico per curare la malattia geneticaUna speranza in Messico per la piccola Vittoria, una bimba di 7 anni di Casciana Terme Lari, affetta da una malattia genetica che provoca ritardo... Argomenti più discussi: Casciana Terme Mille modi di dire amore; Una speranza per la piccola Vittoria: da Casciana Terme in Messico per curare la malattia genetica; Nuovo look per il Palazzo delle Terme, al via il restauro; Toscana: da Regione 95mila euro per restauro Palazzo Poggi a Casciana Terme. Le vie di Casciana Terme si colorano con le mongolfiere Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale per il rilancio di Casciana Terme. Dopo la realizzazione del grande murales realizzato dall'artista fiorentino Skim, arrivano le mongolfiere a color facebook