Inaugurato il 158° anno accademico di Ca' Foscari

Questa mattina, nel Teatro Goldoni di Venezia, si è aperto ufficialmente il 158° anno accademico dell’università Ca' Foscari. Gli studenti, i docenti e le autorità si sono riuniti per la cerimonia, che ha dato il via a un nuovo anno di insegnamenti e progetti. La sala era piena di persone pronte a iniziare un’altra stagione di formazione e ricerca.

Nella cornice del Teatro Goldoni di Venezia, è stato inaugurato questa mattina il 158° anno accademico dell'università Ca' Foscari. A tenere il discorso inaugurale, l'ultimo del suo mandato, la rettrice Tiziana Lippiello, che ha fatto il punto su progetti, sfide, risultati e contributo.

