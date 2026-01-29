Università Cattolica inaugurato il nuovo anno accademico

Questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma si è tenuta l’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Presidi, docenti e studenti si sono riuniti per dare il via a un nuovo ciclo di lezioni e progetti. La cerimonia si è svolta in un clima di entusiasmo e aspettative, con discorsi e saluti che hanno sottolineato l’importanza di questa ripartenza.

Al Policlinico Gemelli di Roma si è svolta l'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. La rettrice Elena Beccalli ha ribadito la centralità della persona per mantenere l'eccellenza clinica, scientifica ed educativa. Servizio di Caterina Dall'Olio

