Al via la Fiera dell' agricoltura a Lanciano le Asl abruzzesi scendono in campo per la prevenzione

Domani, venerdì 17 aprile 2026, apre i battenti la 64ª Fiera dell’agricoltura a Lanciano, un appuntamento che si conclude domenica 19 aprile nei padiglioni dell'Iconicella. Le autorità sanitarie delle Asl abruzzesi partecipano all’evento per promuovere iniziative di prevenzione rivolte agli operatori del settore agricolo. La manifestazione offre uno spazio dedicato a esposizioni e incontri legati alle attività agricole locali.

Si alza domani, venerdì 17 aprile 2026, il sipario sulla 64^ Fiera dell’agricoltura di Lanciano, evento di riferimento per il settore agricolo che si svolge fino a domenica 19 nei padiglioni dell'Iconicella. La rassegna coinvolge tutti i comparti produttivi del settore primario e si pone.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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