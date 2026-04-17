In viaggio con 8 Kg di cocaina nel cruscotto sull' A16 | padre e figlio scelgono di non rispondere

Durante un controllo di routine sull'autostrada A16 Napoli–Canosa, due uomini sono stati fermati con quasi otto chili di cocaina nascosti nel cruscotto dell'auto. I due, padre e figlio, hanno scelto di non rispondere alle domande degli agenti e sono stati successivamente arrestati. Il materiale sequestrato, pari a 7 chili e 900 grammi, è stato affidato alle autorità competenti.

Un controllo di routine lungo l'autostrada A16 Napoli–Canosa si è concluso con l'arresto di due uomini e il sequestro di 7 chili e 900 grammi di cocaina. È accaduto il 16 aprile scorso, durante un'operazione condotta dagli agenti della Polstrada di Avellino Ovest.Il veicolo, proveniente dall'area.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate In viaggio verso Bari con quasi 8 kg di cocaina in auto: arrestati padre e figlioErano in viaggio verso Bari quando sono stati fermati per un controllo lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa. Maxi sequestro di cocaina sull’A16: arrestati padre e figlioTempo di lettura: < 1 minuto Un normale controllo lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa si è trasformato in un importante sequestro di droga, tra i... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli; In viaggio verso Bari con quasi 8 kg di cocaina in auto: arrestati padre e figlio; Chiusa per frana la A14, ecco le strade alternative; La frana in Molise: anche dieci ore di treno per andare da Bologna a Bari. I disagi dureranno per mesi. In viaggio verso Bari con quasi 8 kg di cocaina in auto: arrestati padre e figlioErano in viaggio verso Bari quando sono stati fermati per un controllo lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa. Un accertamento di routine, eseguito dagli agenti della Polstrada di Avellino Ovest, che si ... irpiniaoggi.it Padre e figlio, 51 e 35 anni, originari della Sicilia, sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Avellino Ovest lungo l’A16 Napoli–Canosa. Fermati per un controllo di routine mentre erano diretti a Bari, sono stati sottoposti a perquisizione: nell’auto, nascosti facebook Asus punta su AI e leggerezza: ecco i nuovi Zenbook A14 e A16 x.com