In viaggio verso Bari con quasi 8 kg di cocaina in auto | arrestati padre e figlio

Padre e figlio sono stati arrestati mentre percorrevano l’autostrada A16 Napoli-Canosa, diretti verso Bari. Durante un controllo stradale, le forze dell’ordine hanno trovato quasi 8 chili di cocaina nascosti nell’auto. I due sono stati portati in caserma e ora sono a disposizione delle autorità competenti. La notizia si aggiunge a un’operazione di contrasto al traffico di droga lungo questa arteria stradale.

Erano in viaggio verso Bari quando sono stati fermati per un controllo lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa. Un accertamento di routine, eseguito dagli agenti della Polstrada di Avellino Ovest, che si è poi trasformato in un intervento più rilevante. L’auto, proveniente dall’area napoletana, era.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Cocaina e quasi 50 mila euro in contanti in una casa a Matera, padre e figlio arrestati per spaccioTre persone sono state arrestate e una denunciata nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Matera. Reggio Calabria, sorpresi in auto con 4 kg di cocaina: arrestati due corrieri della drogaLa Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha tratto in arresto a Villa San Giovanni due corrieri di droga diretti in Sicilia, che a bordo della loro... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caos sulla linea Adriatica: bloccati i treni tra Bari e il Nord; Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli; La frana in Molise: anche dieci ore di treno per andare da Bologna a Bari. I disagi dureranno per mesi; Frana di Petacciato, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria Adriatica: ecco come fare LA SCHEDA. Milano Cortina, la Fiamma olimpica chiude a Bari l'anno e la 24ma tappaÈ in viaggio verso Bari la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 partita poco dopo le 8 da Brindisi, per la 24esima tappa, e che giungerà nel capoluogo pugliese nel pomeriggio intorno alle 15. La ... ansa.it Bari, è in arrivo la Fiamma olimpica di Milano-CortinaÈ in viaggio verso Bari la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 partita poco dopo le 8 da Brindisi, per la 24esima tappa, e che giungerà nel capoluogo pugliese nel pomeriggio intorno alle 15. La ... lagazzettadelmezzogiorno.it **Flusso**, con Lino Guanciale e Gianmarco Saurino, regia di Lino Guanciale, in scena al Teatro Kismet di Bari fino al 18 aprile, e al Teatro Radar di Monopoli domenica 19 aprile facebook 9FL Week 8: Formigine, Trieste, Cagliari e Bari proveranno a rimanere imbattute.. #9FL2k26 #FIDAFGameday x.com