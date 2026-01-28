Valtiberina Il Corsaro diventa anche una rivista
Arezzo, 28 gennaio 2026 – Il Corsaro diventa anche una rivista. “Il Corsaro della Valtiberina ”, un mensile cartaceo e online distribuito inizialmente in mille copie nelle edicole e nelle librerie della provincia di Arezzo e a Città di Castello. Ventiquattro pagine di satira, foto notizie, graphic novel d’autore, riflessioni e inchieste su politica interna ed estera, amministrazioni locali, fatti e misfatti consumati sul territorio di una provincia toscana che non ha nulla da invidiare ad altre molto più note e frequentate. E per questo va assolutamente e con urgenza valorizzata. Quindi, una piccola rivista indipendente a metà tra il vecchio Cuore e lo storico Vernacoliere con un occhio alle buone pratiche e alla valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Corsaro, lanciata la petizione sulla mobilità in Valtiberina
Arezzo, 2 gennaio 2026 – È stata avviata durante le festività una petizione sulla mobilità in Valtiberina, con l’obiettivo di promuovere soluzioni sostenibili e migliorare i servizi di trasporto nella zona.
Appello per la mobilità in Valtiberina da parte di Associazione il Corsaro, parte la raccolta firme
