Una coppia di intellettuali borghesi parigini è convinta di avere assistito all’omicidio di una vicina di casa per mano del marito. Cosa è successo veramente? Perché la donna ricompare improvvisamente? Questo il tema de Il delitto del 3° piano con la coppia Gilles Lellouche e Laetitia Casta, una commedia gialla briosa e godibile ora nelle sale. Da vedere inoltre il poliziesco Il caso 139 di Dominik Moll con Léa Drucker. Infine, è sugli schermi anche La donna più ricca del mondo con Isabelle Huppert. In sala nel weekend 17-19 aprile escono anche: Alla Festa della Rivoluzione con Riccardo Scamarcio, Valentina Romani e Nicolas Maupas, l’horror Lee Cronin – La Mummia, A Year in London di Flaminia Graziadei.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In sala Il delitto del 3° piano, Il caso 137 e La donna più ricca del mondo: le trame, le nostre recensioni

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