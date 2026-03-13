I canti, i balli rituali, la vita comunitaria e il mistero di una mistica britannica del Settecento sono al centro de Il testamento di Ann Lee di Mona Fastvold. Un’opera anomala – in forma di musical e dramma storico – non troppo efficace, ma con una bravissima Amanda Seyfried. Sono inoltre in sala l’imperdibile La mattina scrivo di Valérie Donzelli, premio per la migliore sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia, e Il bene comune, la nuova commedia amara di e con Rocco Papaleo. Buone visioni! #LaMattinaScrivo #CosaVedereNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala Amanda Seyfried in una scena de Il testamento di Ann Lee (foto The Walt Disney Company Italia). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In sala La mattina scrivo, Il testamento di Ann Lee con Amanda Seyfried e Il bene comune di Rocco Papaleo. Le trame e le nostre recensioni

Articoli correlati

Leggi anche: ‘Il Testamento di Ann Lee’: il nuovo trailer del film con Amanda Seyfried

Il Testamento di Ann Lee: il trailer ufficiale del nuovo film con Amanda SeyfriedÈ disponibile il nuovo trailer de Il Testamento di Ann Lee, il film targato Searchlight Pictures che arriverà nelle sale italiane il 12 marzo.

Una raccolta di contenuti su In sala La mattina scrivo Il testamento...

Discussioni sull' argomento Che film andiamo a vedere al cinema nel weekend?; Cinema al cento per 100, ecco le nostre recensioni dei film in sala dal 12 marzo; 'Il testamento di Ann Lee' La storia degli Shakers.

**Il testamento di Ann Lee RECENSIONE** **“Ho fame e sete.** **Dopo un’autentica rettitudine.** **Ho fame e sete.”** **Il testamento di Ann Lee** è un film del 2025 co-prodotto, co-scritto e diretto da Mona Fastvold ed è il racconto in chiave musical della stor - facebook.com facebook

'Il testamento di Ann Lee' di Mona Fastvold (starring Amanda Seyfried) è un film stranissimo e intenso x.com