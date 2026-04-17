In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana sul podio una 46enne di Cesena

In provincia di Mantova si è svolta una selezione valida per la prossima edizione di Miss Mamma Italiana, arrivata alla sua 33esima edizione. Tra le partecipanti, una donna di 46 anni originaria di Cesena si è posizionata sul podio. Le selezioni continuano in diverse città italiane, mentre il concorso, promosso dall’organizzazione Te, mira a individuare le candidate per il 2026.

Proseguono in tutta Italia, le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana edizione 2026’, concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato quest’anno alla sua 33esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme che hanno un’età tra.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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